За поджог релейных шкафов на Московской железной дороге задержали четверых человек

Полиция задержала мужчин за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге

Полиция задержала четверых жителей Подмосковья в возрасте от 20 до 21 года за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге. Об этом «Ленте.ру» рассказали в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Следователи возбудили в отношении мужчин уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Их заключили под стражу.

Один из задержанных рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный и предложил за 34 тысячи рублей поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Фигурант согласился и позвал подзаработать еще троих знакомых. В результате они купили зажигательную смесь, ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога, совершили преступление и сняли его на видео. После отправки видео обвиняемые получили вознаграждение.

Ранее 1-й Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы охранника петербургского ресторана за поджог релейного шкафа.