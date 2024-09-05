Охранник из российского ресторана сел на 15 лет за поджог на железной дороге

Суд дал 15 лет поджигателю релейного шкафа на железной дороге в Петербурге

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы охранника петербургского ресторана за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Осужденный первые пять лет проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что ранее судимый мужчина родом из Тверской области несколько месяцев жил в Петербурге под чужим именем. Он устроился на работу в ресторан охранником. В июле 2023 года в интернете мужчина получил инструкцию по изготовлению зажигательной смеси для совершения теракта на Октябрьской железной дороге. После этого он поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Обухово — Славянка в Петербурге.

Ранее 5 сентября сообщалось, что неизвестный поджег музей-заповедник в Волгограде, расположенный по соседству с военкоматом.