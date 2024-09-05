Неизвестный поджег музей-заповедник в российском городе и попал на видео

В Волгограде неизвестный поджег музей-заповедник «Старая Сарепта»

Неизвестный поджег музей-заповедник в Волгограде. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza и публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина, одетый в капюшон и черную одежду, подходит к крыльцу здания в темное время суток. Злоумышленник разливает там горючую жидкость, поджигает, а затем скрывается с места преступления.

По данным издания, все произошло на крыльце музея-заповедника «Старая Сарепта». Пожар быстро потушили, из-за него пострадала лишь одна из дверей здания.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Уточняется, что через дорогу от музея-заповедника находится военкомат – мужчина мог перепутать адрес и поджечь не то здание.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Самарской области Максима Кима по делу о теракте после поджога музея в Саратове.