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14:54, 5 сентября 2024Силовые структуры

Неизвестный поджег музей-заповедник в российском городе и попал на видео

В Волгограде неизвестный поджег музей-заповедник «Старая Сарепта»

Неизвестный поджег музей-заповедник в Волгограде. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza и публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина, одетый в капюшон и черную одежду, подходит к крыльцу здания в темное время суток. Злоумышленник разливает там горючую жидкость, поджигает, а затем скрывается с места преступления.

По данным издания, все произошло на крыльце музея-заповедника «Старая Сарепта». Пожар быстро потушили, из-за него пострадала лишь одна из дверей здания.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Уточняется, что через дорогу от музея-заповедника находится военкомат – мужчина мог перепутать адрес и поджечь не то здание.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Самарской области Максима Кима по делу о теракте после поджога музея в Саратове.

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      Олеся Мицкевич
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