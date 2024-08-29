Пытавшегося поджечь музей россиянина посадили на 11 лет за теракт

Суд дал 11 лет колонии жителю Самарской области Киму за теракт, он поджег музей

Центральный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Самарской области Максима Кима за теракт после поджога музея в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено ночью 21 декабря 2023 года. 21-летний Ким приобрел канистру с бензином на АЗС, с помощью которого поджег дверь здания, где располагается музей истории СВО.

Поджигателя задержали сотрудники полиции. Он им рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, и убедил, что мошенники намереваются оформить на его имя кредит. Затем с Кимом связался якобы сотрудник Центробанка, по его указанию он взял кредит на 190 тысяч рублей и перевел их на банковский счет, продиктованный звонившим. После этого жителю Самарской области пообещали вернуть деньги, если он совершит поджог саратовского музея.

Ранее 29 августа сообщалось, что во Владивостоке полицейские задержали местного жителя при попытке поджечь военкомат. Он также заявил, что был обманут мошенниками.