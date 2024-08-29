Обманутый мошенниками россиянин попался при попытке поджечь военкомат

Во Владивостоке полицейские задержали местного жителя при попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, ночью 29 августа дежуривший патруль заметил подозрительного мужчину на Узбекской улице. Он метнул в здание военкомата два коктейля Молотова, однако возгорание не произошло. Его тут же схватили подоспевшие полицейские.
Они нашли у задержанного еще две бутылки с зажигательной смесью, компоненты для изготовления коктейля Молотова и газовый пистолет. Подозреваемого доставили в отдел полиции и там установили личность. Им оказался 22-летний приморец. Он пояснил, что его обманули мошенники и пообещали списать долг, если он устроит поджог в военкомате.
Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
13 августа сообщалось, что Северный флотский военный суд вынес приговор двум россиянам, которые подожгли военкомат в Мурманске. Они получили 17 и 14 лет лишения свободы, часть осужденные проведут в тюрьме, часть — в колонии строгого режима.