Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:50, 13 сентября 2024Силовые структуры

Задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье попало на видео

Росгвардия показала видео задержания поджигателей релейных шкафов в Подмосковье

Задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Главном управлении Росгвардии по Москве.

На кадрах видно, как один из поджигателей лежит на улице на земле, его руки фиксируют сотрудники ОМОНа. После этого показано задержание второго фигуранта дела в жилом помещении.

Ранее стало известно о задержании четверых жителей Подмосковья в возрасте от 20 до 21 года за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Один из задержанных рассказал, что в мессенджере ему написал неизвестный и предложил за 34 тысячи рублей поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Фигурант согласился и позвал подзаработать еще троих знакомых. В результате они купили зажигательную смесь, ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога, совершили преступление и сняли его на видео. После отправки видео обвиняемые получили вознаграждение.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      Российская телеведущая призналась в похудении с помощью одной процедуры

      Российский боец рассказал о новой тактике ВСУ в Курской области

      В Совфеде порассуждали о длительности поддержки Украины Западом

      В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

      Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» сыграют в одном фильме

      На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

      Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

      Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

      Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше