Росгвардия показала видео задержания поджигателей релейных шкафов в Подмосковье

Задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Главном управлении Росгвардии по Москве.

На кадрах видно, как один из поджигателей лежит на улице на земле, его руки фиксируют сотрудники ОМОНа. После этого показано задержание второго фигуранта дела в жилом помещении.

Ранее стало известно о задержании четверых жителей Подмосковья в возрасте от 20 до 21 года за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Один из задержанных рассказал, что в мессенджере ему написал неизвестный и предложил за 34 тысячи рублей поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Фигурант согласился и позвал подзаработать еще троих знакомых. В результате они купили зажигательную смесь, ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога, совершили преступление и сняли его на видео. После отправки видео обвиняемые получили вознаграждение.