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12:56, 13 сентября 2024Силовые структуры

Задержанная за работу на ВСУ украинка признала вину и раскрыла подробности преступления

Корректировавшая удары ВСУ по ЛНР украинка признала вину и попала на видео

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Задержанная в Луганской народной республике (ЛНР) украинка признала вину в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом она сообщила во время допроса, кадры которого публикует ТАСС.

Сначала на видео показан момент ее задержания — силовики следуют за женщиной в какое-то здание, где останавливают ее, а потом ведут в машину. Далее демонстрируются кадры ее допроса, во время которого задержанная рассказала об эвакуации в город Старобельск и дальнейшем переезде к возлюбленному. В ходе допроса женщина также призналась, что сама написала в одну из украинских групп и сообщила о передвижении российской техники, местоположении систем противовоздушной обороны (ПВО) и запуске ракет.

По словам украинки, она пошла на этот шаг из-за своей политической позиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Рубежного ЛНР, которая передавала Украине данные о Российской армии.

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      Варвара Митина
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