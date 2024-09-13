Задержанная за работу на ВСУ украинка признала вину и раскрыла подробности преступления

Корректировавшая удары ВСУ по ЛНР украинка признала вину и попала на видео

Задержанная в Луганской народной республике (ЛНР) украинка признала вину в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом она сообщила во время допроса, кадры которого публикует ТАСС.

Сначала на видео показан момент ее задержания — силовики следуют за женщиной в какое-то здание, где останавливают ее, а потом ведут в машину. Далее демонстрируются кадры ее допроса, во время которого задержанная рассказала об эвакуации в город Старобельск и дальнейшем переезде к возлюбленному. В ходе допроса женщина также призналась, что сама написала в одну из украинских групп и сообщила о передвижении российской техники, местоположении систем противовоздушной обороны (ПВО) и запуске ракет.

По словам украинки, она пошла на этот шаг из-за своей политической позиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Рубежного ЛНР, которая передавала Украине данные о Российской армии.