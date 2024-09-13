Запад предупредили об угрозе политизации борьбы с преступностью

Глава МВД Колокольцев: Запад наносит ущерб борьбе с преступностью

Запад наносит ущерб борьбе с преступностью, так как занимается политизацией данного вопроса. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе переговоров с Министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом, пишет «МВД Медиа».

«Колокольцев заявил о контрпродуктивности политизации странами Запада международного правоохранительного взаимодействия. Эти попытки наносят ущерб общим интересам борьбы с преступностью, способствуют укреплению транснациональных связей криминальных групп», — рассказал глава силового ведомства.

Глава МВД также подчеркнул, что Вьетнам является традиционным партнером России. По его словам, контакты двух стран постоянны и не подвержены текущим политическим задачам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина не ограничит и не повлияет на его контакты со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве. Он добавил, что Москва «видит большой интерес по отношению к России» и сама проявляет заинтересованность к тем, государствам, которые стремятся развивать двусторонние контакты.