Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 13 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемую в махинациях главврача центра гигиены Татарстана арестовали

Главврача центра гигиены Татарстана Елену Сизову отправили под домашний арест

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Заподозренную в махинациях на сумму свыше 1,6 миллиона рублей главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Сизову отправили под домашний арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемая на время расследования уголовного дела о мошенничестве будет находиться под арестом. Его срок рассчитан как минимум до 4 октября.

Сизова попала в поле зрения силовиков после показаний казанского бизнесмена Глеба Полякова, чьи компании заключили контракты с центром эпидемиологии на сумму 65 миллионов рублей. Он рассказал следователям об откатах за победу в тендерах. В частности, его фирма поставляла реагенты по завышенным ценам.

11 сентября Сизову увезли на допрос. Ночь она провела в следственном изоляторе.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

      Вероятность наступления Ла-Нинья оценили

      Украинские военные назвали проблемы ВСУ в Курской области

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема поделилась фото в нижнем белье

      Олимпийский чемпион объяснил дисквалификацию Валиевой

      Позицию властей Молдавии по долгу перед «Газпромом» назвали нечистоплотной

      Беспилотник самолетного типа сбили в небе над Россией

      Глава Минобороны Германии высказался об ударах ВСУ дальнобойным оружием вглубь России

      В Баварии задержали готовившего нападения на военных сирийца

      На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше