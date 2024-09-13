Подозреваемую в махинациях главврача центра гигиены Татарстана арестовали

Главврача центра гигиены Татарстана Елену Сизову отправили под домашний арест

Заподозренную в махинациях на сумму свыше 1,6 миллиона рублей главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Сизову отправили под домашний арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемая на время расследования уголовного дела о мошенничестве будет находиться под арестом. Его срок рассчитан как минимум до 4 октября.

Сизова попала в поле зрения силовиков после показаний казанского бизнесмена Глеба Полякова, чьи компании заключили контракты с центром эпидемиологии на сумму 65 миллионов рублей. Он рассказал следователям об откатах за победу в тендерах. В частности, его фирма поставляла реагенты по завышенным ценам.

11 сентября Сизову увезли на допрос. Ночь она провела в следственном изоляторе.