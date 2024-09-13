Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:46, 13 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ в районе Покровска

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть проблемы комплектованием бригад на фронте, в том числе в районе Покровска. Это признал украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Все вы слышали, много кто видел, а некоторые даже сами стали свидетелями, как тяжело сейчас на фронте, как тяжело сейчас всюду, прежде всего (...) рядом с Покровском», — сказал он.

Как отметил Зеленский, требуются подкрепления. Речь идет об укомплектованных и готовых к бою подразделениях. Как утверждает глава государства, Украина месяцами обсуждает с союзником вопрос комплектования бригад. Он подчеркнул, что результаты далеки от того, о чем была договоренность с Западом. ВСУ не получили все обещанные комплексы Patriot, напомнил украинский лидер.

Ранее стало известно, что российские силы фактически вбила клин между Покровском и Селидово, начав обход основных укреплений города. Как сообщалось, взятие населенного пункта фактически лишает ВСУ снабжения по железной дороге в западном Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS

      Набиуллина прокомментировала взволновавшее Европу возобновление консультаций с МВФ

      В российском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше