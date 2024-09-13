Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ в районе Покровска

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть проблемы комплектованием бригад на фронте, в том числе в районе Покровска. Это признал украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Все вы слышали, много кто видел, а некоторые даже сами стали свидетелями, как тяжело сейчас на фронте, как тяжело сейчас всюду, прежде всего (...) рядом с Покровском», — сказал он.

Как отметил Зеленский, требуются подкрепления. Речь идет об укомплектованных и готовых к бою подразделениях. Как утверждает глава государства, Украина месяцами обсуждает с союзником вопрос комплектования бригад. Он подчеркнул, что результаты далеки от того, о чем была договоренность с Западом. ВСУ не получили все обещанные комплексы Patriot, напомнил украинский лидер.

Ранее стало известно, что российские силы фактически вбила клин между Покровском и Селидово, начав обход основных укреплений города. Как сообщалось, взятие населенного пункта фактически лишает ВСУ снабжения по железной дороге в западном Донбассе.

