Зеленский рассказал о неофициальных поставках на Украину ЗРК Patriot

Зеленский: поставленных Украине ЗРК Patriot больше, чем было заявлено

Поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot больше, чем было заявлено публично. О неофициальных поставках Киеву американского оружия рассказал президент Украины Владимир Зеленский, видео его выступления опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Слава богу, реальность [по числу комплексов] более положительная, чем официальная информация», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, несмотря на это, количество систем Patriot все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть потребность Вооруженных сил Украины.

В ходе выступления Зеленский заявил о якобы помощи Белоруссии в сбивании ракет из России. По его словам, отношение Запада к этому вопросу не справедливо, если брать во внимание помощь США в уничтожении ракет, который представляют угрозу Израилю.