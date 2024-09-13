Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:13, 13 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о якобы помощи Белоруссии в сбивании российских беспилотников

Зеленский заявил о якобы помощи Минска в сбивании беспилотников РФ

Фото: Heiko Becker / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия, в отличие от западных союзников Киева, якобы помогает Украине защищать небо. Его слова передает «Интерфакс Украина».

«Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет? (...) Пока только Белоруссия отличилась сбиванием российских [беспилотников]», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что отказ Запада от защиты украинского неба является «позором для демократического мира».

Ранее в сети появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем в Белоруссии. На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями. Официальных сообщений об инциденте не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      Фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России отказались арестовывать

      Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS

      Набиуллина прокомментировала взволновавшее Европу возобновление консультаций с МВФ

      В российском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше