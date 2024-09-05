Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:18, 5 сентября 2024Бывший СССР

Появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем

Shot опубликовал видео с огненным шаром в небе нaд Гомелем

В сети появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем в Белоруссии. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями. Официальных сообщений об инциденте не поступало.

Очевидцы сообщают, что 5 сентября около 01:30 по местному времени (совпадает с московским) было слышно два взрыва, после чего в небе появился горящий шар. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Не исключено, что на видео попали кадры работы систем противовоздушной обороны. Ранее заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель сообщил, что Силы ПВО Белоруссии 9 августа сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины.

Расстояние от Гомеля до украинской границы составляет около 40 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто сумел добежать до укрытия — выжили». Директор учебного центра ВСУ в Полтаве рассказал подробности удара

      Российский город подвергся атаке безэкипажных катеров

      Появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем

      ОСАГО захотели сделать дороже на треть

      Костин заявил о сохранении ЦБ текущей ключевой ставки

      Девушка перепутала бойфренда с другим мужчиной и столкнулась с неприятными последствиями

      В ЕС обеспокоились из-за влияния антидепрессантов в сточных водах на рыб

      В Британии раскрыли последствия удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      В России высказались о судьбе Кулебы после отставки

      Бастрыкину доложат о деле об избиении участника СВО в Якутии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше