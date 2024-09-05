Появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем

Shot опубликовал видео с огненным шаром в небе нaд Гомелем

В сети появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем в Белоруссии. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями. Официальных сообщений об инциденте не поступало.

Очевидцы сообщают, что 5 сентября около 01:30 по местному времени (совпадает с московским) было слышно два взрыва, после чего в небе появился горящий шар. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Не исключено, что на видео попали кадры работы систем противовоздушной обороны. Ранее заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель сообщил, что Силы ПВО Белоруссии 9 августа сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины.

Расстояние от Гомеля до украинской границы составляет около 40 километров.