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02:41, 5 сентября 2024Бывший СССР

В небе над белорусским Гомелем прозвучали взрывы

Жители белорусского Гомеля сообщили о взрывах в небе

Жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах в небе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что около 01:30 по московскому времени были слышны два громких хлопка. После этого наблюдался огненный шар, упавший за городом. Официальной информации об инциденте нет.

Ранее заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель сообщил, что Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа сбили 13 беспилотников, летевших с территории Украины. По его словам, целью атаки было показать безнаказанность Украины и проверить на прочность отношения Москвы и Минска.

Расстояние от Гомеля до границы с Украиной составляет чуть более 40 километров.

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      Марина Совина
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