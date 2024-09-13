Жена Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве

Жена президента Сербии Тамара Вучич выступила на саммите первых леди в Киеве

Жена президента Сербии Александра Вучича Тамара выступила на саммите первых леди в Киеве. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Отмечается, что мероприятие прошло под названием «Защита детства: обеспечение надежного будущего», со вступительной речью выступила супруга украинского лидера Елена Зеленская.

«Госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители», — сообщило агентство.

В мае президент Сербии провел в Белграде встречу с женой главы Украины Владимира Зеленского. Как указал политик, государство должно сотрудничать с Киевом, который не признал Косово. По словам Вучича, Украина может помешать приему самопровозглашенной республики в Совет Европы.