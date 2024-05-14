Вучич встретился с женой Зеленского. Он оправдался, что Украина «никогда не делала Сербии ничего плохого»

Вучич объяснил встречу с женой Зеленского в Белграде позицией Украины по Косово

Президент Сербии Александр Вучич провел в Белграде встречу с женой главы Украины Владимира Зеленского Еленой. Как указал политик, государство должно сотрудничать с Киевом, который не признал Косово. По словам Вучича, Украина может помешать приему самопровозглашенной республики в Совет Европы. «И чтобы не были против нас в Генеральной Ассамблее ООН», — объяснил сербский лидер.

А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Александр Вучич президент Сербии

С Зеленской также встретилась жена Вучича Тамара. Жены президентов осмотрели белградскую городскую библиотеку, получили членские карты и ознакомились с экспозицией археологических находок римской эпохи. Также в присутствии первых леди в ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко в образовательной, научной и культурной сфере.

Сербия направит на Украину своего посла впервые после начала спецоперации

Белград направит своего посла в Киев впервые после начала специальной военной операции России на Украине. Президент Сербии объявил об этом решении после встречи в столице с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Сербский премьер-министр Милош Вучевич уточнил, что страна привержена «уважению международного права и территориальной целостности каждого государства-члена ООН, включая Украину».

В России предупредили о последствиях приема Зеленской в Белграде

Глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова прокомментировала поездку супруги украинского президента в Сербию. Она считает, что прием Зеленской вызовет недовольство в стране.

«Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность», — заявила эксперт. Как утверждает Гуськова, подобное решение Вучича указывает на то, что он придерживается самостоятельного курса и готов сотрудничать со всеми.

Ранее Зеленская призвала западные государства продолжать поддержку Украины. Она подчеркнула, что замедление темпов оказания помощи представляет для страны смертельную опасность.