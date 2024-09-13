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17:31, 13 сентября 2024Из жизни

Женщина пожелала найти послание в бутылке и сделала это в свой день рождения

В США женщина нашла послание в бутылке и исполнила свое желание

Фото: Charlotte Noelle / Unsplash

Желание именинницы, живущей на острове Камберленд в США, найти послание в бутылке внезапно исполнилось. Об этом пишет The Post and Courier.

Школьная учительница Ребекка Боулинг пожелала провести день рождения со своим бойфрендом на морском побережье. Они установили палатку и решили прогуляться по берегу. Женщина сказала бойфренду, что никогда не находила послание в бутылках, но хотела бы сделать это. Тот лишь посмеялся над этим.

По словам Боулинг, не прошло и десяти минут, как она заметила в песке стеклянную бутылку с запиской внутри. На листке бумаги было написано: «Всем привет. Я девочка. Люблю море, поэтому подумала, что могла бы написать послание. С любовью, Паркер». Записка датировалась августом 2024 года. «Это мечта, ставшая явью», — отметила Боулинг.

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Женщина решила найти Паркер и опубликовала фотографию послания в интернете. Через некоторое время с ней связалась мать девочки. Выяснилось, что сообщение в бутылке отправила восьмилетняя Паркер Эрли из штата Мичиган. Ее отец рассказал, что она очень тщательно выбирала место, где бросить бутылку. Паркер обрадовалась, узнав о судьбе своего послания.

Боулинг заявила, что отправит Паркер ответное письмо и использует эту историю для проведения школьных уроков.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида нашла на берегу океана бутылку с посланием, написанным 4 марта 1945 года. Это была переписка двух друзей, служивших в американском флоте во время Второй мировой войны.

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      Юлия Юткина
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