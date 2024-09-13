Жителей Харькова предупредили об очень сложном отопительном сезоне

Терехов: Харьков ждет очень сложный отопительный сезон

Харьков ждет сложный отопительный сезон. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского единого новостного марафона.

«Мы готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что он будет очень и очень сложный. Нам нужно будет пройти его на высоком уровне», — предупредил жителей Харькова Терехов.

Мэр напомнил, что в результате разрушения всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Харьков не имеет собственной генерации. По его словам, в настоящее время город запитывается от других украинских городов.

Об уничтожении всех обслуживающих Харьков ТЭЦ 10 сентября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что в город был организован подвоз небольших мобильных котельных.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предрек зимний блэкаут на Украине. Он объяснил, что это может произойти в случае повреждения одной высоковольтной подстанции на территории атомных электростанций.