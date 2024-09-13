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03:30, 13 сентября 2024Путешествия

Живущий в России голландец перечислил удивившие его особенности местных школ

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Живущий в России тревел-блогер из Голландии отправил сына в местную школу и перечислил удивившие его особенности учебных заведений. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, для него стало неожиданностью торжество в первый учебный день — в Голландии дети сразу начинают учиться. Еще одним удивительным фактом он назвал необходимость сдавать деньги на уборщицу, мыло, туалетную бумагу, веник, кулер и прочие мелочи.

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Кроме того, блогер заметил, что в голландских школах никогда не кормят. Дети завтракают дома, а обед берут с собой. «Но мне нравится, что в нашей российской школе есть столовая», — поделился он.

Также автор назвал необычным необходимость выполнять домашнее задание с ранних лет. «В Голландии обычно только от шестого класса (это с 10 лет) дают домашнее задание», — заметил блогер.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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