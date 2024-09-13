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12:03, 13 сентября 2024Культура

Звезда «Универа» рассказал о номинации на премию «Грэмми»

Стас Ярушин рассказал, что его песня попала в три номинации премии «Грэмми»
Стас Ярушин

Стас Ярушин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер и музыкант Стас Ярушин рассказал, что его песня попала в три номинации на престижную музыкальную премию «Грэмми». Его цитирует Пятый канал.

«Я счастлив, что в этом году в соавторстве с одним моим другом мы написали песню на английском языке, и в этом году она будет представлена в премии Grammy в трех номинациях: "Лучшая запись", "Песня года" и "Лучшая рок-песня"», — рассказал артист.

Он также отметил, что победа для него не так важна. «Если в этом году не победим, в следующем. Нет? Следующий-следующий. Пока мы что-нибудь не возьмем», — добавил он.

Ранее звезда «Универа» рассказал, что попал в отбор на премию «Грэмми».

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      Варвара Кошечкина
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