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13:27, 14 сентября 2024Силовые структуры

Чиновников Минтруда Северной Осетии заподозрили в превышении должностных полномочий

Минтруд Северной Осетии обвинили в заключении госконтрактов с одним поставщиком

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чиновников Министерства труда и социального развития Северной Осетии заподозрили в превышении должностных полномочий. Министерство заключило более 50 госконтрактов без проведения конкурентных процедур, заявили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Ведомством был выбран единственный поставщик, с которым были подписаны 53 государственных контракта на поставку товаров. Сумма контрактов при этом превысила 35 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания намерена лично проконтролировать ход уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что министра труда Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении полномочий. 13 сентября стало известно о ее задержании.

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      Наталья Анисеева
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