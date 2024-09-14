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11:33, 14 сентября 2024Интернет и СМИ

Дудь поменял яхту для бизнес-тура из-за низких продаж билетов

Shot: Дудь был вынужден менять яхту для бизнес-тура из-за низких продаж билетов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) был вынужден поменять яхту для своего бизнес-тура на катамаран из-за низких продаж билетов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечает Shot, на борту яхты вместе с гостями должны были присутствовать бывший миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, блогер Илья Варламов, юморист и телеведущий Михаил Шац и рэпер Иван Алексеев, известный как Noize MC (все признаны в России иноагентами).

Тур должен был проходить, по информации Telegram-канала, у берегов Испании на яхте Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку. Стоимость билетов в начале составляла 35 тысяч евро за каждый. Как сообщается, приобретены были только 12 из 36 приглашений.

Ранее стало известно, что Дудь закрыл один из своих проектов в интернете, который просуществовал около двух лет. Речь идет об интернет-медиа «Битрэй», зарегистрированном как СМИ 6 сентября 2022 года, которое могло использоваться для исполнения требования законов об иноагентах и необходимой отчетности.

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