Наемники показали низкую эффективность при вторжении ВСУ в Курскую область

Иностранные наемники показали низкую эффективность при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

«В основном иностранцы показали себя малоэффективными. Даже в самом начале захвата Курской области со стороны ВСУ мы увидели, что наемники не идут впереди, они все время сзади плюс работают эффективно наши "Искандеры", высокоточное наше оружие, ствольная артиллерия полностью уничтожает колонны и наемников», — приводит агентство слова источника.

Представитель правоохранительных структур также подчеркнул, что Российская армия успешно справляется с задачей уничтожения иностранных наемников. В частности, он отметил, что даже за украинскими военными их получается доставать посредством артиллерийского огня и вылазок в тыл противника.

Ранее в силовых структурах сообщили, что на курском направлении наибольшую жестокость проявляют те подразделения ВСУ, которые состоят из наемников. По словам источника, в курском приграничье фиксируется присутствие бойцов из США, Польши и Франции. При этом представители подобных частей демонстрируют наибольший уровень деморализации в боевых действиях.