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10:14, 9 сентября 2024Россия

Наемников ВСУ в Курской области обвинили в наибольшей жестокости

ТАСС: наемники на стороне ВСУ отличаются особой жестокостью в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На курском направлении наибольшую жестокость проявляют те подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые состоят из наемников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, в курском приграничье фиксируется присутствие бойцов из США, Польши и Франции.

Ранее сообщалось, что воющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли свой изначальный пыл из-за тяжелых боев. Источник в силовых структурах отметил, что наемники все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, «на пушечное мясо».

По информации заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, командование ВСУ перебросило в Курскую область сотни иностранных наемников. Он уточнил, что речь идет о 500 бойцах преимущественно французской национальности, переброшенных с харьковского направления.

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