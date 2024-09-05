Украинское командование уличили в переброске более 500 наемников в Курскую область

Лисняк: ВСУ перебросили более 500 иностранных наемников в Курскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Курскую область сотни иностранных наемников. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Всего с харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — объяснил Лисняк.

Ранее пленный солдат ВСУ Михаил Шкода рассказал, что напавших на Курскую область украинских бойцов готовили в Житомирской области. По его словам, учебный центр разведки располагался в здании общеобразовательной школы в селе Корчак.

Шкода также раскрыл план ВСУ при нападении на Курскую область. Он сообщил, что украинские солдаты получили приказ быстро передвигаться, нигде не останавливаясь. Участие в операции должны были принимать четыре бригады Вооруженных сил Украины.