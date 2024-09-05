Пленный ВСУ рассказал о месте подготовки напавших на Курскую область

Пленный ВСУ: разведчиков готовили к вторжению в Курскую область в здании школы

Напавших на Курскую область разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили в учебном центре разведки, расположенном в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал пленный водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.

«Село Корчак, недалеко от Житомира, там находилась школа разведки, 199-й центр разведки, там я был около двух месяцев, ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там», — сообщил он.

Шкода подчеркнул, что в ходе подготовки к вторжению в Курскую область разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек. Они также практиковались в стрельбе в движении и из разных положений, а также в прыжках с парашютом.

Ранее Михаил Шкода сообщил, что ВСУ планировали продвинуться как можно дальше в Курской области и не ввязываться в бои. «Приказ был: "Ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак"», — рассказал пленный.