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07:39, 6 сентября 2024Силовые структуры

Наемники ВСУ в Курской области теряют пыл и просят о ротации. Что происходит на этом направлении?

ТАСС: наемники ВСУ в Курской области просят о ротации из-за тяжелых боев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники растеряли свой изначальный пыл из-за тяжелых боев и просят о ротации. Об этом сообщили в силовых структурах.

Сейчас уже наемники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо

источник в силовых структурах
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4 сентября 2024

ВСУ «выжигаются» на кореневском направлении

Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, что ВСУ «выжигаются» на кореневском направлении в Курской области, где отлично выстроена оборона российских сил.

Хочу сказать про направление справа от нас — кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Он добавил, что на курском направлением противник уничтожается ежедневно.

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24 августа 2024

ВСУ перебросили в Курскую область сотни наемников

По информации заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, командование ВСУ перебросило в Курскую область сотни иностранных наемников.

Он уточнил, что речь идет о 500 бойцах преимущественно французской национальности, переброшенных с харьковского направления.

Алаудинов также сообщал, что ВСУ каждый день направляют новые подразделения в Курскую область, при этом несут потери. «Враг уже поумнел, он знает, что у нас на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах», — написал он.

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16 августа 2024

Путин назвал результат атаки на Курскую область

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в результате атаки ВСУ на Курскую область Киев ослабил себя, из-за чего наступление Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) ускорилось, а российское общество консолидировалось.

Он также призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных.

Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать. Что касается военной стороны (...), цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях

Владимир Путинпрезидент России

Путин добавил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Настало их время!
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      Марина Совина
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