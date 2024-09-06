Наемники ВСУ в Курской области растеряли настрой

ТАСС: наемники ВСУ в Курской области все чаще просят о ротации

Воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники растеряли свой изначальный настрой из-за тяжелых боев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, наемники все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, «на пушечное мясо.

5 сентября Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.