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06:15, 6 сентября 2024Бывший СССР

Наемники ВСУ в Курской области растеряли настрой

ТАСС: наемники ВСУ в Курской области все чаще просят о ротации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники растеряли свой изначальный настрой из-за тяжелых боев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, наемники все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, «на пушечное мясо.

5 сентября Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.

Настало их время!
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      Марина Совина
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