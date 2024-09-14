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15:03, 14 сентября 2024Силовые структуры

Экс-замначальника налоговой инспекции Москвы обвинили в получении взятки

Экс-замначальника налоговой инспекции Москвы Цоя обвинили в получении взятки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экс-замначальника налоговой инспекции номер 9 Москвы Евгений Цой обвиняется сразу в 24 эпизодах получения взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Цой обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц), и девяти преступлений, предусмотренных пунктом «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц и в крупном размере). Преступления были совершены в 2015-2017 годах. Цой покинул свой пост в 2021 году.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, его имущество было арестовано. Свою вину Цой не признает.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области по подозрению в получении в качестве взятки 25 миллионов рублей.

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