Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий

Министра труда Северной Осетии Айдарову задержали за превышение полномочий

Главу Министерства труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову задержали за превышение должностных полномочий. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что в отношении нескольких представителей министерства возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Их подозревают в сговоре с целью нарушить закон при подписании госконтрактов.

«Руководитель министерства труда и социального развития задержана на 48 часов», — подтвердили сведения в пресс-службе.

Ранее чиновников Минтруда Северной Осетии обвинили в заключении 50 госконтрактов без проведения конкурентных процедур. Общая сумма контрактов превысила 35 миллионов рублей.