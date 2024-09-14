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21:42, 14 сентября 2024Бывший СССР

Коломойского лишили гражданства европейской страны

Phileleftheros: бизнесмена Коломойского лишили гражданства Кипра
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: РИА Новости

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишили гражданства Кипра, такое решение принял кабмин страны. Об этом сообщила местная газета Phileleftheros.

Отмечается, что также паспортов лишились российский предприниматель Максим Захарченко, египтянин Мохаммед Салем и члены их семей. Решение об аннулировании гражданства было принято после обнаружения несоответствия персональных данных. Примечательно, что все фигуранты являются обладателями так называемых «золотых паспортов», выдаваемых в обмен на инвестиции в экономику Кипра.

В частности, Коломойский при получении гражданства в 2010 году не сообщил, что двумя годами ранее ему грозило уголовное преследование в России за неуплату налогов.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины заявило о завершении расследования против Игоря Коломойского. Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

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      Евгений Силаев
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