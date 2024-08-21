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16:00, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине завершили расследование против Коломойского

Бизнесмена Коломойского будут судить по четырем статьям УК
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Бюро экономической безопасности Украины завершило расследование против бизнесмена Игоря Коломойского, его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Коломойскому вменяют нарушение статей о присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.

Также продолжается следствие о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 12 миллиардов рублей) в кассу банка, а также завладение более 5,3 миллиарда гривен (более 11,5 миллиардов рублей), которые в дальнейшем были легализованы. Помимо этого, бизнесмен завладел более 3,3 миллиардами гривен (более 7 миллиардов рублей) компании «УКРНАФТА» путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.

Ранее на Украине Коломойского заподозрили в организации расправы над приближенным бывшего президента Леонида Кучмы. По данным журналистов, подчиненный олигарха связался с бандой, которая летом того же года напала на мужчину с обрезом металлической трубы и слесарным молотком.

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      Илья Таксюр
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