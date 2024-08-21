На Украине завершили расследование против Коломойского

Бизнесмена Коломойского будут судить по четырем статьям УК

Бюро экономической безопасности Украины завершило расследование против бизнесмена Игоря Коломойского, его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Коломойскому вменяют нарушение статей о присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.

Также продолжается следствие о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 12 миллиардов рублей) в кассу банка, а также завладение более 5,3 миллиарда гривен (более 11,5 миллиардов рублей), которые в дальнейшем были легализованы. Помимо этого, бизнесмен завладел более 3,3 миллиардами гривен (более 7 миллиардов рублей) компании «УКРНАФТА» путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.

Ранее на Украине Коломойского заподозрили в организации расправы над приближенным бывшего президента Леонида Кучмы. По данным журналистов, подчиненный олигарха связался с бандой, которая летом того же года напала на мужчину с обрезом металлической трубы и слесарным молотком.

