Курская епархия приняла десятки тысяч беженцев после вторжения ВСУ

Курская епархия разместила в своих ПВР около 30 тысяч человек

Курская епархия разместила в пунктах временного размещения (ПВР) около 30 тысяч беженцев после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом пишет РИА Новости.

Курская и Рыльская епархии оказались первыми, кто вызвался помочь в размещении людей, лишившихся дома по вине украинских войск.

«Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи», — рассказал дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев.

Он заметил, что за последний месяц епархии приняли и распределили тонны гумпомощи. За это время также удалось оборудовать десятки новых ПВР. Священники и прихожане активно помогают в разгрузке фур, доставке продуктов и медикаментов, сообщил дьякон.

Ранее украинские войска обвинили в расправе над беженцами возле села Журавли в Курской области.