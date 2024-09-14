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15:54, 14 сентября 2024Россия

Курская епархия приняла десятки тысяч беженцев после вторжения ВСУ

Курская епархия разместила в своих ПВР около 30 тысяч человек

Фото: Алексей Ильин / Wikipedia

Курская епархия разместила в пунктах временного размещения (ПВР) около 30 тысяч беженцев после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом пишет РИА Новости.

Курская и Рыльская епархии оказались первыми, кто вызвался помочь в размещении людей, лишившихся дома по вине украинских войск.

«Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи», — рассказал дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев.

Он заметил, что за последний месяц епархии приняли и распределили тонны гумпомощи. За это время также удалось оборудовать десятки новых ПВР. Священники и прихожане активно помогают в разгрузке фур, доставке продуктов и медикаментов, сообщил дьякон.

Ранее украинские войска обвинили в расправе над беженцами возле села Журавли в Курской области.

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      Наталья Анисеева
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