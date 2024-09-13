ВСУ обвинили в расстреле беженцев возле села Журавли в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли двух беженцев и их собаку близ села Журавли в Кореневском районе Курской области. Об этом стало известно из сообщения связанного с военкорами Telegram-канала «Южный фронт», которую переопубликовал в своем блоге командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Авторы публикации обвинили ВСУ в том, что те атаковали мирных жителей, когда они пытались дойти до российских войск в населенном пункте Шептуховка. В качестве подтверждения авторы портала выложили снимки с камеры дрона, на которых видно двух женщин и собаку, лежащих в крови на асфальте.

Ранее пленный украинский боец Дмитрий Лабунский заявил, что перед вторжением в Курскую область бойцам ВСУ дали распоряжение стрелять в мирных жителей, которые оказывают сопротивление. Также в МИД России сообщали, что ВСУ создают на захваченной территории Курской области учреждения, похожие на концентрационные лагеря для мирных жителей.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Российский политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.