На звезду сериала «Кухня» пожаловались из-за щенят

На звезду «Кухни» Виктора Хориняка пожаловались из-за родившей собаки

На звезду сериала «Кухня» Виктора Хориняка пожаловались в прокуратуру за то, что он оставил свою собаку на участке с восемью новорожденными щенятами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители коттеджного поселка Ла-Манш Истринского района Подмосковья сообщили, что на участке актера ощенилась собака. Она принесла восьмерых малышей, за которыми никто не присматривает. Животные бродят по территории без воды и еды, скулят и воют по ночам.

Соседи позвонили Хориняку, но тот заявил, что занят на съемках. Известно, что одного щенка уже переехала машина. После актер присылал рабочих, они прикрепили сетку к забору, чтобы собаки не могли сбежать, однако они все равно пролезают через нее.

Представитель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов собрал обращения жителей и обратился в прокуратуру.

Ранее звезда сериала «Кухня», российская актриса Мария Горбань похвасталась интерьером своего загородного дома.