Найдена элитная недвижимость фигуранта дела экс-замминистра обороны

Найдены апартаменты у Кремля фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова

Во время следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли элитные апартаменты возле Кремля еще одного фигуранта дела, предпринимателя Сергея Бородина. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Речь идет о недвижимости площадью 233,7 квадратного метра в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля. Апартаменты находятся в историческом трехэтажном особняке, который возвел архитектор Адольф Эрихсон — он же построил ресторан «Прага» в центре Москвы. Рыночная стоимость таких апартаментов — 250 миллионов рублей.

Помимо этого, Бородин владеет участком в охраняемом коттеджном поселке в селе Николо-Урюпино на Новой Риге за 23 миллиона рублей и 60 сотками земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина — стоимость этого актива не уточняется. Известно, что участок расположен в поселке бизнес-класса и обладает собственным яхт-клубом и школой верховой езды.

Бизнесмен Бородин проходит фигурантом по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса. Обоих обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет Иванову взятку в 1,185 миллиарда рублей. Однако вину он не признает. Сейчас фигуранты по делу находятся в СИЗО.