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20:03, 14 сентября 2024Мир

Орбан показал фото совместной тренировки со Шварценеггером

Премьер Венгрии Орбан показал фото из тренажерного зала со Шварценеггером

Фото: @orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал фотографию совместной тренировки с актером и экс-губернатором штата Калифорнии в США Арнольдом Шварценеггером. Кадр опубликован на странице политического деятеля в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На снимке Орбан в рубашке занимается на тренажере одного из фитнес-центров Будапешта, а напротив него стоит Шварценеггер. «Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — говорится в публикации венгерского премьера.

Отмечается, что культурист посещал тот же тренажерный зал, когда в Венгрии проходили съемки фильма «Терминатор: Темные судьбы». Орбан также опубликовал фотографию из Шварценеггера из своего рабочего кабинета и видео встречи у здания правительства страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел после начала тренировок «русским методом». Он тренируется с гирями четыре-пять раз в неделю и берет с собой спортивный инвентарь в поездки за границу, говорится в материале на венгерском портале.

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      Нина Ташевская
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