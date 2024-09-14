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06:48, 14 сентября 2024Мир

Основатель Pink Floyd назвал Байдена дряхлым

Основатель Pink Floyd Уотерс: дряхлый Байден верит, что является императором
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена «дряхлым». Об этом он заявил в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, передает РИА Новости.

«Джо Байден сказал в телеинтервью: "Мы правим миром". Он такой дряхлый. Он верит, что является императором мира. Но это не так, Джо. Ты ниже нас, потому что ты веришь в массовое убийство тех, кто не согласен с тобой», — сказал музыкант.

Уотерс также отметил, что власти США всерьез верят в свое превосходство над остальными людьми и в божественное право управлять всем.

Ранее Роджер Уотерс заявил, что политическая элита США убеждена в своем превосходстве над украинцами. «Все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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