Польская оппозиция провела антиправительственную акцию в Варшаве

«Право и справедливость» проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие выступают против действий правящей коалиции во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а именно уголовного преследования ряда бывших чиновников и редакционной политики государственных СМИ.

Несколько тысяч митингующих собрались возле здания министерства юстиции. Акцию возглавляет председатель «ПиС» Ярослав Качиньский. «Наш протест является противодействием деятельности правящей коалиции. Они хотят нарушать закон, принять пакт о миграции, переселять к нам мигрантов из Германии и Италии. Они атакуют костел, польский язык, нашу независимость», — заявил он.

Политик добавил, что поляки протестуют против нарушения принципов демократии.

Ранее профсоюзы энергетической компании Enei устроили акцию протеста в центре Варшавы. Протестующие шахтеры и энергетики требовали переговоров о будущем угольных шахт и повышения зарплат.