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13:08, 14 сентября 2024Мир

Правящая в Германии партия предложила начать мирные переговоры по Украине

Глава фракции СДПГ Мютцених предложил создать группу по Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине для начала мирных переговоров. Об этом политик рассказал в интервью газете Rheinische Post.

«На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса», — рассказал глава парламентской фракции.

Политик также подчеркнул, что он готов сыграть личную роль в урегулировании конфликта.

12 мая Мютцених выступил с критикой в адрес депутатов бундестага, предложивших сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Украиной с помощью систем ПВО, находящихся на территории стран НАТО. Политик подчеркнул, что соответствующие действия со стороны Вооруженных сил Германии превратили бы Берлин в одну из сторон конфликта на Украине.

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      Максим Габриелян
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