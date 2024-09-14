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20:30, 14 сентября 2024Россия

Путин назначил участника СВО председателем правления «Движения Первых»

Путин назначил участника «Времени Героев» председателем «Движения Первых»

Кадр: Время Героев / YouTube

Президент России Владимир Путин назначил участника специальной военной операции, героя РФ Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Об этом сообщает РИА Новости.

Орлов прошел обучение по президентской программе «Время героев». В настоящий момент является слушателем факультета переподготовки и повышения квалификации Высшей академии Генерального штаба ВС РФ.

Он принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, а также стал участником СВО, где получил звание Героя России.

Григорий Гуров, занимавший должность председателя правления «Движения Первых» до него, стал руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Он руководил организацией полтора года. Результатом стало создание масштабной сети региональных, муниципальных и первичных отделений в 89 регионах России

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