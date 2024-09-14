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17:25, 14 сентября 2024Экономика

Решение Китая повысить пенсионный возраст объяснили

Китаист Маслов: КНР повышает пенсионный возраст, чтобы избежать дефицита кадров

Фото: Carlos Barria / Reuters

КНР повышает пенсионный возраст, чтобы избежать дефицита кадров в наиболее важных высокотехнологичных отраслях. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ и приглашенный преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, передает ТАСС.

«Китай опасается, что в будущем будет нехватка сотрудников на ключевых местах. Речь идет прежде всего о квалифицированных сотрудниках, в том числе о тех, которые обладают необходимыми навыками в области технологий, управления и многого другого», — рассказал исследователь.

Маслов также подчеркнул, что еще одной причиной является увеличение среднего возраста населения Китая. В частности, он указал, что в середине 2030-х годов в стране будет более 350 миллионов человек, являющихся пенсионерами. Подобные меры позволят частично снизить нагрузку на государственную пенсионную систему.

Ранее стало известно, что Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), исполняющее роль парламента КНР, одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов. Мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а не в 60, как сейчас, а женщины — в 58 лет, если речь идет о начальстве, или в 55 лет (рабочие). В настоящее время для женщин срок выхода на пенсию составляет 50 лет. Повышение начнется в 2025 году и растянется на 15 лет.

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      Максим Габриелян
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