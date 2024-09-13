Китай собрался повысить пенсионный возраст

Китай впервые с середины прошлого века повысит пенсионный возраст

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), исполняющее роль парламента КНР, одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов. Об этом сообщает официальное китайское информагентство «Синьхуа».

Мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а не в 60, как сейчас, а женщины — в 58 лет, если речь идет о начальстве, или в 55 лет (рабочие). В настоящее время для женщин срок выхода на пенсию составляет 50 лет.

Повышение начнется в 2025 году и растянется на 15 лет. Также с 2030 года минимальный срок уплаты базовых взносов, которые нужны для получения пенсии, начнут увеличивать с 15 до 20 лет.

В решении Постоянного комитета ВСНП отмечается, что власти всех уровней должны реагировать на старение населения и продвигать поддержку занятости и предпринимательской активности трудящихся.

Гражданам Китая планируется предоставить право выйти на пенсию на три года раньше достижения минимального стажа, но не раньше, чем разрешает действующее законодательство. Также они по соглашению с работодателем могут выйти на пенсию позже, но тоже на срок, не превышающий три года.

Коммунистическая партия Китая анонсировала повышение пенсионного возраста в стране в июле этого года. К настоящему времени он является одним из самых низких в мире. Пекин вынашивал планы по изменению ситуации последние несколько лет.