Ряд регионов России предупредили об опасных погодных явлениях

Синоптик Вильфанд: опасные погодные явления ожидаются в шести регионах России

В выходные, 14 и 15 сентября, в ряде регионов России ожидаются опасные явления. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Речь идет как минимум о шести регионах, отметил синоптик. Так, в Краснодарском крае пройдут ливни с грозой, а ветер усилится до 23 метров в секунду. «В республиках Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — также пройдут интенсивные осадки, порывы ветра до 25 метров в секунду», — рассказал Вильфанд.

Специалист добавил, что непогода придет и в Ставропольский край — там прогнозируются дожди и порывы ветра со скоростью 25 метров в секунду. В Калмыкии в выходные из-за засухи ожидается песчаная буря, ветер тоже усилится до 25 метров в секунду.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в выходные сохранится летняя погода. Температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы, осадков не ожидается.