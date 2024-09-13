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16:52, 13 сентября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Позднякова: в выходные в Московском регионе сохранится летняя погода

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В эти выходные в столичном регионе сохранится летняя погода, похожая на первые дни августа. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы, осадков не ожидается. Тепло при этом сохранится и в ночные часы. В ночь с пятницы на субботу, 14 сентября, температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, дневная будет колебаться от плюс 24 до плюс 26 градусов. Ночью в воскресенье, 15 сентября, температура воздуха может опуститься до плюс 13-15 градусов, в дневные часы она сохранится в пределах плюс 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление на фоне такой погоды уже в конце рабочей недели будет повышенным, а к выходным только продолжит расти.

Пятница, 13-е, в Москве стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет, то есть с начала метеорологических наблюдений. На метеостанции ВДНХ воздух к 13 часам прогрелся до плюс 26,2 градуса, на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года.

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      Мария Черкасова
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