«Зловещая» пятница побила рекорд жары

Синоптик Леус: 13 сентября в Москве стал самым теплым днем за последние 75 лет

Пятница, 13, в Москве стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет, то есть с начала метеорологических наблюдений. Об этом в Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На метеостанции ВДНХ воздух к 13 часам прогрелся до плюс 26,2 градуса, на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года. До обновления суточного рекорда сегодняшнего дня температуре остается подняться еще на 1,3 градуса, добавил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксировали новый температурный рекорд в ночь на 13 сентября — воздух прогрелся до показателя, характерного для африканских регионов (20 градусов тепла, что на 12 градусов выше нормы сентября). Предстоящие ночи станут холоднее. Согласно прогнозам, в темное время суток температура воздуха в столице будет держаться на уровне 10-15 градусов тепла.