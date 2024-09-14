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09:36, 14 сентября 2024Россия

Самолет потерпел крушение в российском регионе

МЧС: легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что пилот не выжил.

«14.09.2024 поступило сообщение о падении легкомоторного частного самолета в районе поселка Приозерный Рубцовского района. На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в другом российском регионе потерпел крушение уникальный самолет. Авиасудно «Алекс-251» упало сразу после взлета в Подмосковье. За его штурвалом был опытный летчик-испытатель 1-го класса, который был уволен после того, как совершил трюк на авиалайнере.

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      Екатерина Подвигина
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