Самолет потерпел крушение в российском регионе

МЧС: легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет. Об этом сообщили в МЧС России. Отмечается, что пилот не выжил.

«14.09.2024 поступило сообщение о падении легкомоторного частного самолета в районе поселка Приозерный Рубцовского района. На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в другом российском регионе потерпел крушение уникальный самолет. Авиасудно «Алекс-251» упало сразу после взлета в Подмосковье. За его штурвалом был опытный летчик-испытатель 1-го класса, который был уволен после того, как совершил трюк на авиалайнере.