В авиакатастрофе уникального самолета под Москвой погибли его создатель и летчик, уволенный за трюк. Что о них известно?

Упавшим в Подмосковье самолетом управлял уволенный за трюк летчик Иванов

Пилотом разбившегося в Подмосковье уникального самолета «Алекс-251» оказался опытный летчик-испытатель 1-го класса, который был уволен после того, как совершил трюк на авиалайнере. Александр Иванов сделал «бочку», перевернув SSJ100, который он тестировал, вверх дном в воздухе.

Как рассказывал сам летчик, после этого в 2018 году у него возник конфликт с руководством. По его словам, его пытались уволить именно за проделанный трюк. В результате пилот официально попал под сокращение.

Известно, что при жизни он тестировал не только перспективные гражданские образцы, но и военные МиГ и Су, а также легендарный Ту-134 и Як-40. В 1995 году Иванова наградили орденом Мужества за испытания палубной авиации в условиях Заполярья. В общей сложности за 33 года своей деятельности он провел более тысячи испытаний и освоил 25 летательных аппаратов.

Вторым членом экипажа оказался создатель авиасудна

Помимо Иванова, на борту «Алекс-251» находился 67-летний создатель этого самолета-амфибии Алексей Танцырев, о чем сообщила его супруга. Мужчина с детства любил самолеты и рассказывал, что научился летать в свердловском клубе «Росто» на Як-52. Все это время он мечтал о создании собственного уникального судна, которое могло бы летать в места, «не оборудованные ничем, кроме воды или ровных полян».

В 2005 году он стал соучредителем конструкторского бюро «Рида» и параллельно с основной работой решил создать прототип своего самолета-амфибии. Тогда он нашел столичную компанию, сделавшую небольшой борт из пластика, а борт из металла в реальный размер был создан им в 2009 году. Первый полет на этом шестиместном лайнере был совершен с аэропорта Жуковский спустя год.

«Алекс-251» мог выполнять полеты на расстояние более двух тысяч километров

После первого успешного полета Танцырев рассчитывал продать экземпляр «Алекс-251». Несмотря на то, что машину продолжали разрабатывать, в серийное производство ее так и не запустили. Известно, что единственное созданное российским конструктором воздушное судно могло выполнять полеты на расстояние в 2100 километров, что сопоставимо трем полетам от Москвы до Санкт-Петербурга. Оно было сконструировано по принципу высокоплана. В салоне моли разместиться один пилот и пять пассажиров. Кроме того, было предусмотрено наличие спасательных парашютов.

Авиакатастрофа с участием «Алекс-251» произошла в понедельник, 9 сентября, в районе Ватулино подмосковной Рузы. На борту находились два человека, они не выжили. Самолет-амфибия рухнул в кукурузное поле во время тестового полета после ремонта. Утверждается, что взлет самолета оказался случайным — экипаж проводил обкатку двигателя, но допустил отрыв от земли. Борт упал почти сразу после взлета. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.