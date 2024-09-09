Единственный экземпляр самолета «Алекс-251» разбился в Подмосковье

В Московской области днем 9 сентября разбился легкомоторный самолет. Он потерпел крушение во время испытательного полета. Оба пилота не выжили. По одним данным речь идет о самолете Ан-2, по другим — о существовавшем в единственном экземпляре самолете-амфибии «Алекс-251». Это наименование указано и на его борту.

При этом утверждается, что взлет самолета оказался случайным — экипаж проводил обкатку двигателя, но допустил отрыв от земли. Борт упал почти сразу после взлета.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Пилоты тестировали самолет после ремонта

ЧП произошло в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Самолет использовался местным парашютным клубом. Внутри в этот момент находились пилот и его помощник.

По данным Mash, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта. Сообщается, что в понедельник он три раза поднимался в воздух. В первые два раза самолет летал по кругу, а во время третьего начались проблемы с мотором, затем борт начал резко терять высоту и рухнул на кукурузном поле, в 250 метрах от взлетной полосы аэродрома.

В свою очередь, «Осторожно, Москва» утверждает со ссылкой на источник, что самолет и вовсе взлетел случайно. Экипаж якобы хотел протестировать работу двигателей на земле. «Поддали газу слишком много, внезапно взлетели и грохнулись», — заявил источник.

Крушение видел парашютист на земле и пытался спасти пилотов

Как рассказал один из местных жителей, который занимается прыжками с парашютом, он увидел, как самолет начал резко терять высоту, и сразу же поехал на место крушения с аптечкой.

С его слов, он вытащил пилотов из кабины из-за опасений, что может начаться пожар — у них были разбиты головы, но спасти их уже было нельзя. Позже к месту крушения прибыли две машины МЧС и скорая помощь.

Разбившийся самолет-амфибию собрали в единственном экземляре 15 лет назад

Сообщается, что разбившимся судном оказался самолет-амфибия «Алекс-251», его назвали «летающей лодкой». Уточняется, что этот шестиместный борт был собран в 2009 году в единственном экземпляре. Модель была разработана московской фирмой «Авиатик-Альянс» и в том же году продемонстрирована на авиасалоне «МАКС» в Жуковском.

Первый полет на аэродроме был выполнен 10 сентября 2010 года. Также самолет прошел испытания на воде. Машину продолжали разрабатывать, но в серийное производство она так и не была запущена.

Самолет сконструирован по принципу высокоплана. В салоне могут разместиться один пилот и пять пассажиров. Предусмотрено и наличие на борту спасательных парашютов.