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04:36, 31 августа 2024Путешествия

МАК представил промежуточный отчет по крушению SSJ-100 в Подмосковье. Что могло стать причиной катастрофы?

МАК: SSJ-100 разбился под Коломной из-за неполадок с датчиками угла атаки

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 30 августа, представил промежуточный отчет по крушению самолета SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета 12 июля.

Согласно документу, к авиакатастрофе привели неполадки или неверная установка датчиков.

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Экипаж обратил внимание на некорректную работу датчиков

Согласно отчету, экипаж во время вылета обратил внимание на датчики угла атаки (ДУА), которые вели себя ненормально.

Второй пилот информировал: "Смотри, у нас угол атаки большой". КВС (командир воздушного судна) отреагировал: "Датчик угла атаки что ли не работает?

отчет МАК

Условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки возникли именно в процессе уборки механизации — это показывает характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора.

Также, согласно отчету, в процессе перекладки стабилизатора «на пикирование» значение угла тангажа уменьшилось с пяти градусов на кабрирование до 3,5 градуса на пикирование. После этого воздушное судно перешло к снижению.

При этом показания датчиков угла атаки демонстрировали расхождение во время полета еще за неделю до инцидента в Подмосковье. По завершении полета пилоты сообщали о неисправности.

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Во время полета была превышена допустимая скорость

Кроме того, во время полета была превышена допустимая скорость, о чем свидетельствовал сработавший предупреждающий сигнал. Однако этот звук никто из членов экипажа обсуждать не стал.

Второй пилот во время доклада диспетчеру аэропорта Домодедово о недостоверной индикации скорости не переключил радиостанцию, в результате тот не получил информацию. Впоследствии диспетчер так и не получил от экипажа ни одного сообщения.

При превышении скорости бортовые системы выпускают интерцевторы и поднимают нос судна, чтобы ее снизить, но из-за повышенной нагрузки на двигатели SSJ-100 это не удалось сделать. Интерцепторы уменьшили подъемную силу, из-за чего борт начал терять высоту. Пилоты перевели двигатели во взлетный режим и рукоятью управления попытались вытянуть самолет вверх, в этот момент рули высоты были настроены на снижение. Через несколько секунд борт накренился вправо.

За несколько секунд до крушения двигатели перевели в режим малого газа. На скорости 365 узлов самолет столкнулся с землей.

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Техник признался в неправильной установке датчиков

24 июля стало известно, что техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода признался в неправильной установке датчиков угла атаки.

Специалист по ошибке установил два датчика не по нужным меткам, что подтверждается и найденными обломками воздушного судна.

16 июля эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения SSJ-100 под Коломной. Предварительно, катастрофа не связана с работой двигателей.

Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. Три пилота, находившиеся на борту, не выжили. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

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      Марина Совина
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