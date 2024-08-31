МАК представил промежуточный отчет по крушению SSJ-100 в Подмосковье. Что могло стать причиной катастрофы?

МАК: SSJ-100 разбился под Коломной из-за неполадок с датчиками угла атаки

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 30 августа, представил промежуточный отчет по крушению самолета SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета 12 июля.

Согласно документу, к авиакатастрофе привели неполадки или неверная установка датчиков.

Экипаж обратил внимание на некорректную работу датчиков

Согласно отчету, экипаж во время вылета обратил внимание на датчики угла атаки (ДУА), которые вели себя ненормально.

Второй пилот информировал: "Смотри, у нас угол атаки большой". КВС (командир воздушного судна) отреагировал: "Датчик угла атаки что ли не работает? отчет МАК

Условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки возникли именно в процессе уборки механизации — это показывает характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора.

Также, согласно отчету, в процессе перекладки стабилизатора «на пикирование» значение угла тангажа уменьшилось с пяти градусов на кабрирование до 3,5 градуса на пикирование. После этого воздушное судно перешло к снижению.

При этом показания датчиков угла атаки демонстрировали расхождение во время полета еще за неделю до инцидента в Подмосковье. По завершении полета пилоты сообщали о неисправности.

Во время полета была превышена допустимая скорость

Кроме того, во время полета была превышена допустимая скорость, о чем свидетельствовал сработавший предупреждающий сигнал. Однако этот звук никто из членов экипажа обсуждать не стал.

Второй пилот во время доклада диспетчеру аэропорта Домодедово о недостоверной индикации скорости не переключил радиостанцию, в результате тот не получил информацию. Впоследствии диспетчер так и не получил от экипажа ни одного сообщения.

При превышении скорости бортовые системы выпускают интерцевторы и поднимают нос судна, чтобы ее снизить, но из-за повышенной нагрузки на двигатели SSJ-100 это не удалось сделать. Интерцепторы уменьшили подъемную силу, из-за чего борт начал терять высоту. Пилоты перевели двигатели во взлетный режим и рукоятью управления попытались вытянуть самолет вверх, в этот момент рули высоты были настроены на снижение. Через несколько секунд борт накренился вправо.

За несколько секунд до крушения двигатели перевели в режим малого газа. На скорости 365 узлов самолет столкнулся с землей.

Техник признался в неправильной установке датчиков

24 июля стало известно, что техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода признался в неправильной установке датчиков угла атаки.

Специалист по ошибке установил два датчика не по нужным меткам, что подтверждается и найденными обломками воздушного судна.

16 июля эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения SSJ-100 под Коломной. Предварительно, катастрофа не связана с работой двигателей.

Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. Три пилота, находившиеся на борту, не выжили. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.